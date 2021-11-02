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برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

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برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

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تنطلق بعد قليل مباراة برشلونة ودينامو كييف في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الإسباني إلى العودة قاريًا والحفاظ على حظوظه في التأهل بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يأمل أصحاب الأرض والجمهور إلى استغلال الدافعة المعنوية وتحقيق فوزًا تاريخيًا.

ويعيش النادي الكتالوني أوقات غير جيدة على المستوى الفني بعد رحيل المدرب الهولندري رونالد كومانوتعيين سيرجي بارخون بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة مباراة برشلونة ودينامو كييف لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة مع ورصد لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويحتل فريق برشلونة الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن بنفيكا صاحب الوصافة بـ4 نقاط، ويتذيل دينامو كييف الترتيب بنقطة واحدة.

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