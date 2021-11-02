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مران .. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين في مجمع الصالات

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مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين في مجمع الصالات مران .. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين في مجمع الصالات

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات في مجمع الصالات بالنادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور لاعبي الفريق بأفضل شكل بدني خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.

المصرى اليوم

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