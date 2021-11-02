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فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره الزهور بنتيجة 22/40 في إطار الجولة الثالثة عشرة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة بالنادي بمنافسات دوري المرتبط للمحترفين.

وفاز الفريق على الطيران 21/33 بالجولة السابقة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي بصالة النادي بميت عقبة .

وأثنى أحمد رمضان “هتلر المدير الفني للفريق على الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعبون اليوم وسيطرتهم على المباراة منذ بدايتها وتحقيق الفوز.

ومنح هتلر لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الخميس المقبل بالصالة المغطاة، استعداد لخوض المباراة المقبلة. و

من المقرر أن يلاقي مرتبط اليد نظيره طلائع الجيش بالجولة الرابعة عشرة من الدور ذاته الثلاثاء المقبل في تمام الثانية ظهرا بالصالة المغطاة بالنادي.