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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية تحت إشراف فرناندو مسؤول الأحمال بالجهاز الفني للفريق، وذلك على هامش مران الأبيض الجماعي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات البدنية القوية للاعبي الفريق بالكرة وبدونها، حيث ركز فرناندو على خوض اللاعبين مجموعة من التمارين الشاقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.