جماهير الإسماعيلي تشعل المران وتطالب اللاعبين بالانتصارات (صور)

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حرص عدد من جماهير النادي الإسماعيلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي اقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الإسماعيلية، من أجل دعم الفريق قبل مواجهة البنك الأهلي.

وقرر يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، فتح مدرجات ستاد الإسماعيلية كاملة أمام جماهير الدراويش، من أجل دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني لاستعادة الانتصارات خلال المباريات المقبل.

واشعلت الجماهير أجواء المران وحثت اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، واللعب بروح قتالية وتعويض سلسلة النتائج السلبية في بداية المسابقة، وقامت الجماهير بغناء مجموعة من الأغانى ألهبت به حماس اللاعبين.

وفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز في أول مباراتين بمسابقة الدوري، حيث تعرض للهزيمة أمام الأهلي برباعية نظيفة وامام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي بعد غدٍ الخميس، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان يحيى الكومي، رئيس الدراويش، أعلن عن رحيل طلعت يوسف، المدير الفني للفريق بسبب النتائج السلبية، وتعيين محمد صلاح أبوجريشة، مديرًا فنيًا مؤقتًا.

جمهور الاسماعيلي يدعم الفريق قبل مواجهة البنك الاهلي

جمهور الاسماعيلي يدعم الفريق قبل مواجهة البنك الاهلي

جمهور الاسماعيلي يدعم الفريق قبل مواجهة البنك الاهلي