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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات الفنية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك على هامش مران الأبيض الجماعي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة تركيز كارتيرون على اللعب بشكل سريع ثم التحرك بدون كرة، حيث قام بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلال الفقرة في أكثر من مناسبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.