بالأرقام.. مانشستر يونايتد يبحث عن فوز مُتكرر أمام أتالانتا

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يخوض أتالانتا الإيطالي مواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب جويس يوم الثلاثاء في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء أتالانتا إلى هذه المباراة بعد تعادله 2-2 مع لاتسيو الذي يقوده ماوريسيو ساري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

من ناحية أخرى، فاز مانشستر يونايتد على توتنهام هوتسبير 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز. ضمنت أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني والمهاجم ماركوس راشفورد الفوز للشياطين الحُمر بقيادة أولي جونار سولشاير.

أتلانتا ومانشستر يونايتد وجهًا لوجه:

واجه أتالانتا مانشستر يونايتد قبل أيام قليلة في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب مانشستر يونايتد على أتالانتا 3-2.

وجاءت الأهداف من المهاجم ماركوس راشفورد وقلب الدفاع هاري ماجواير والبرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، بينما سجل لاعب الوسط الكرواتي ماريو باساليتش والظهير التركي ميريه ديميرال ثنائية أتالانتا.

وخسر أتالانتا اثنتين فقط من آخر ثماني مباريات على أرضه في دوري أبطال أوروبا (فوز 3 تعادل 3)، بينما فاز 1-0 على يونج بويز في هذا الموسم.

وخسر مانشستر يونايتد مرة واحدة فقط من آخر 11 مباراة له ضد الأندية الإيطالي في دوري أبطال أوروبا (فوز 8 تعادل 2)، بينما حقق انتصارات في خمس من آخر ستة مباريات (خسارة 1).