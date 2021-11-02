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تقلبت أسعار الذهب اليوم فى مصر بين الصعود والهبوط، بالتزامن مع التقلبات فى أسعار الذهب عالميًا والتى سارت فى الإتجاه العرضي اليوم.

وتنشر المصري اليوم أسعار الذهب بصفة يومية لمتابعيها الذين يرغبون فى معرفة الأسعار سواءًا بغرض الشراء للاحتفاظ أو بغرض الهدايا وحفلات الزواج والخطوبة.

ارتفعت أسعار الذهب ظهر اليوم إلي قرابة 3 جنيهات عن الأسعار السائدة أمس، وأعلنت شعبة الذهب فى الغرفة التجارية المصرية أسعار الذهب فى مصر اليوم، كما يلي:

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 جرام 894.75 جنيهًا.

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم 783 جنيهاً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 671.25 جنيهًا.

ونوهت شعبة الذهب إلي أن تلك الأسعار متغيرة على مدار اليوم.

وبلغت أسعار الذهب المعلنة من شعبة الذهب أمس الإثنين كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 894.5 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 فى مصر اليوم 668.5 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

تلقبت أسعار الذهب اليوم بين الصعود والهبوط لتعاود الاستقرار حوالي الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة حول ذات معدلات الأسعار الافتتاحية فى الصباح.

بلغ سعر الذهب للعقود الآجلة فى ذلك التوقيت 1791.5 دولار، فى حين كان السعر الافتتاحي 1794.8 دولار، بانخفاض قدره 0.18%، ومدي يومي 1789.20 دولار و1797.80 دولار.

وانخفض سعر الذهب للتعاملات الفورية فى نفس الوقت إلي 1788.90 دولار، فى حين كان السعر الافتتاحي 1792.72 دولار، بانخفاض قدره 0.22%، ومدي يومي 1786.26 دولار و1796.24 دولار.

وتراجعت أسعار الأسهم اليوم الثلاثاء فى أوروبا تحت ضغط انخفاض أسعار الحديد، وفرض الصين قيودًا جديدة بسبب مشكلة كورونا.

واستقر عائد الخزانة قبل الاجتماع الشهري للبنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، بعد انحدار سابق، أدي إلي انخفاض عوائد السندات أجل سنتين بنسبة 2.3 نقطة، وانخفضت لأجل 10 سنوات بأقل من نطعة واحدة.

وفرضت الصين قيودًا اجتماعية بسبب احتمالات انتشار فيروس كورونا.

ويبدأ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) اجتماعه على مدار يومين بدءًا من اليوم، والذى من المتوقع أن يشهد الإعلان عن تخفيض برنامج التحفيز.

وتتزايد محاوف التضخم بسبب نقص العمالة واضطراب سلسلة التوريدات بسبب كوورنا.

عوائد سندات الخزانة أجل عامين وعشر أعوامعوائد سندات الخزانة أجل عامين وعشر أعوام

وتشير منحنيات أسعار الذهب عالميًا اليوم إلي اتخاذ أسعار الذهب الإتجاه العرضي المسطح.

وارتفع سعر البتكوين اليوم على مدار 4 جلسات.

الأحداث المقبلة المؤثرة فى أسعار الذهب

تجتمع منظمة الأوبك لاتخاز قرارًا بشأن انتاج الذهب.

ويعلن بنك إنجلترا قراره يوم الخميس أيضًا بشأن سعر الفائدة.

وتنشر أمريكيا يوم الخميس بيان مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة.