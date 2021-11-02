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شكلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي 4 لجان مختلفة للتواجد داخل ادارة ات نادي الزمالك لمراقبة اللجنة المعينة الحالية لمنعها من اخراج أي اوراق أو مستندات تخص ادارات النادي المختلفة على مدار العام المنقضي .

وتسلمت اللجان الاربعة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء الادارات المهمة داخل النادي وهي الاشتراكات والادارة المالية والادارة القانونية والنشاط الرياضي.

ويأتي تحرك وزارة الرياضة السريع بايفاد اللجان ومندوبين من الجهة الإدارية للتواجد ومراقبة اللجنة بعد شكوي الأعضاء ومجلس الأدارة المنتخب من تسريب وبعض المستندات خارج النادي عن طريق حسين السمري المدير التنفيذي المؤقت للنادي عقب حصول مرتضي منصور على حكم قضائي بعودته .

وقال مصدر رفيع المستوي داخل وزارة الرياضة في تصريحات للمصري اليوم: اللجان استلمت الادارات الاربعة خوفا من تكرار واقعة حسين السمري ومنعت أي موظف من الخروج بالنادي باي مستندات، مؤكدا ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجري اتصالا بحسين السمري المدير التنفيذي المؤقت وانتقد تصرفاته الأخيرة وطالبه بعدم الادلاء باي تصريحات في هذا الأمر والتزامه بقرار الجهة الإدارية بموعد التسليم والتسلم .

واضاف المصدر أن وزير الرياضة يتابع عن كثب كل كبيرة وصغيرة داخل النادي الزمالك ويراقب كل الظروف الراهنة بمنتهي الدقة للعبور بالنادي من أزمته إلى بر الأمان .

وسبق وأدلي الدكتور اشرف صبحي بتصريحات خاصة للمصري اليوم أكد فيها انه يهدف لتوفير الهدوء والاستقرار للقلعة البيضاء وانه ملتزم بتنفيذ احكام القضاء مؤكدا ان مصلحة الكيان الأبيض فوق أي اعتبار وان الوزارة ليس لها مصلحة مع طرف دون آخر.