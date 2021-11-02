أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

دولة خليجية أخرى تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة فورا

Print

صرحت الخارجية البحرينية، في بيان لها، أنه "يجب على المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا نظرًا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر"، مشيرة إلى ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، قد طلبت مساء الجمعة الماضي، من سفير لبنان لديها مغادرة أراضي مملكة البحرين، مشيرة إلى أنها "أمهلت السفير 48 ساعة لمغادرة البحرين"، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن "قرار مغادرة سفير لبنان أراضي مملكة البحرين على خلفية التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين خلال الفترة الأخيرة". وأكدت الوزارة البحرينية أن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في البحرين".

وتأتي مطالبة الخارجية البحرينية بمغادرة السفير اللبناني بعدما أصدرت المملكة العربية قرارا مماثلا مساء الجمعة باستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وإمهال سفير لبنان لديها 48 ساعة لمغادرة أراضيها، كما قررت السعودية، اليوم الجمعة، وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة.

واشتعلت الأزمة بعد أن نشرت مقابلة تلفزيونية مع، جورج قرداحي، تم تسجيلها معه قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، والتي اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وواصل أنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات"، بعد ذلك تفاقمت الأزمة بعد أن رفض قرداحي الاعتذار عن تصريحاته، وبيّن أنه كان سيعتذر عنها في حال أن أدلى بها بعد تعيينه في منصبه الرسمي كوزير للإعلام اللبناني.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار لبنان عبر سبوتنيك

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية