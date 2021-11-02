الإمارات تضع بروتوكولا خاصا للاحتفال بالمناسبات الوطنية في ظل كورونا

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وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في الإمارات، سيف الظاهري إن الهيئة وضعت "بروتوكول الاحتفال بيوم الشهيد واليوم الوطني الخمسين للدولة"، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

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ولفت الظاهري إلى أن "البروتوكول يشتمل على إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت في الأماكن المغلقة أو عند الازدحام"، بحسب ما نقل موقع "الرؤية" الإماراتي.

وأضاف الظاهري أن البروتوكول يشمل أيضا "تحديد نسبة الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات بـ80%، وتطبيق التباعد الجسدي لـ1.5 متر، والسماح للعائلة الواحدة الجلوس أو الوقوف مع بعض من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي".

وأشار المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أنه من بين ما تضمنه البروتوكول أنه "يسمح بالحضور لجميع الفئات العمرية من متلقي اللقاح فقط الذين أكملوا 14 يوماً، مع تطبيق بروتوكول الجرعة الداعمة أو المرور الأخضر".

وأكد الظاهري أن البروتوكول يوصي بالاكتفاء بتقديم التحية عن بعد ومن دون المصافحة أو العناق وضرورة وجود التباعد بين الأفراد عند التصوير.

وأوضح بأن الجهة المنظمة للحفل أو الفعالية سيكون عليها تشكيل فرق للتأكد من تطبيق والالتزام بكافة الاشتراطات الموجودة في البروتوكول، وضمان تنظيم الدخول وعدم إحداث تجمعات أو ازدحام.

ولفت إلى أنه سيكون على المنظمين كذلك تعقيم وتطهير الأماكن بشكل مستمر ودوري، ووجود أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج دورات المياه.