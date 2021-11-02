يوفينتوس يطلب استعارة إيدين هازارد من ريال مدريد

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طلب نادي يوفنتوس الإيطالي، ضم اللاعب البلجيكي إيدين هازارد من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

ووفقًا لتقارير إسبانية، فإن النادي الإيطالي يريد الحصول على خدمات إيدين هازارد، والذي أرتبط أسمه بالإنتقال إلى يوفنتوس الصيف الماضي، وذلك عقب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

ولا يشارك هازارد مع ريال مدريد بإنتظام، بسبب كثرة الإصابات، ويعاني أيضًا يوفنتوس حاليًا في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الـ9 برصيد 15 نقطة.

وينتهي عقد إيدين هازارد مع «الميرينجي» في صيف 2024.