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أول تعليق من موسيماني على ترشحه لجائزة الأفضل في العالم (صورة)

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أول تعليق من موسيماني على ترشحه لجائزة الأفضل في العالم (صورة) أول تعليق من موسيماني على ترشحه لجائزة الأفضل في العالم (صورة)

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علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على ترشحه لجائزة المدرب الأفضل في العالم، حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وذلك عبر تدوينة على تويتر وقال:«أنه لشرف لي الترشح لهذه الجائزة، وسط العقول المميزة لكورة القدم في هذا الجيل، شكرًا لفريقي على الدعم المستمر».

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ،عن ترشيح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، لجائزة أفضل مدرب في العالم، وذلك في حفل سيقام في نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن موسيماني قد حقق مع النادي الأهلي الفوز مرتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، 2020-2021، وحقق كأس لموسم 2019-2020، ثم قاد القلعة الحمراء للفوز ببرونزية للأندية 2020، وتوج أيضًا بكأس السوبر الإفريقي 2020.

ويتصدر النادي الأهلي الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وصعد إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على بطل النيجر في الدور التمهيدي.

وشهدت قائمة المرشحين الأسماء التالي:

توماس توخيل، مدرب تشيلسي.

بيب جوارديولا، مانشستر سيتي.

ماوريسيو بوتشيتينو، باريس سان جيرمان.

زين الدين زيدان، ريال مدريد.

اوناي ايمري، فياريال.

اولي جونار شسولشاير، مانشستر يونايتد.

هانز فليك، بايرن ميونخ.

جوليان ناجلسمان، لايبزيج.

دييجو سيميوني، أتلتيكو مدريد.

انطونيو كونتي، انتر.

كريستوف جاليتر، ليل.

يوري فيرنيدوب، شيريف الأوكراني.

ريناتو جاشو، فلامنجو.

ابل فيريرا، بالميراس.

اليكس ستيفال، اتتيكو مينيرو.

بيتسو موسيماني، الأهلي.

ماكوبا منجيثي، صن داونز.

معين الشعباني، الترجي التونسي (مدرب المصري البورسعيدي الحالي).

جيم كورتين، فلادلفيا الأمريكي.

سانتياجو سولاري، أمريكا الأرجنتيني.

جافيير اجيري، مونتيري، المكسيكي (مدرب منتخب مصر السابق).

جوان رينوسو، كروز ازول المكسيكي.

ليوناردو جارديم، الهلال السعودي.

جي دونج كيم، بوهانج ستيلرز الكوري.

المصرى اليوم

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