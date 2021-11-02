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اتليتكو مدريد يفقد جهود 6 لاعبين أمام ليفربول بدورى الأبطال

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اتليتكو مدريد يفقد جهود 6 لاعبين أمام ليفربول بدورى الأبطال اتليتكو مدريد يفقد جهود 6 لاعبين أمام ليفربول بدورى الأبطال

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أنهى أتلتيكو مدريد مرانه الأخير قبل زيارة أنفيلد غدا الأربعاء، لملاقاة ليفربول الإنجليزي في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

ووفقا للوكالة الإسبانية، سيخوض أتلتيكو المباراة في غياب ستة من لاعبي الفريق الأول، سواء للإصابة أو الإيقاف.

وتضم قائمة المصابين ماركوس يورينتي وتوماس ليمار وجيوفري كوندوجبيا وإيفان سابونيتش، رغم أن الأخير ليس مسجلا في قائمة دوري الأبطال، بينما تعرض ستيفان سافيتش وأنطوان جريزمان للإيقاف، ليفقد الفريق ثلث قوامه الأساسي قبل موقعة أوروبية من هذا العيار.

وكان كوندوجبيا قريبا من التعافي من إصابته، لكنه غاب عن التدريبات اليوم الثلاثاء، ما يعني بشكل كبير استبعاده من القائمة الأساسية، ما لم تحدث مفاجآت في الساعات الأخيرة.

وشارك في المران جميع اللاعبين الذين خاضوا مواجهة بيتيس التي فاز فيها أتلتيكو 3-0، إضافة إلى لاعبي الفريق الرديف خابي سيرانو وكارلوس مارتين وفران جونزاليس.

يذكر أن مباراة الفريقين في الجولة السابقة بإسبانيا انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 ـ2.

المصرى اليوم

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