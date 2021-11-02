يحيي أبو الفتوح: 60% حصة البنك الأهلي من عمليات التجارة الإلكترونية بالسوق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يستحوذ على 60% من عمليات التجارة الإلكترونية بالسوق.

جاء ذلك خلال كلمة أبوالفتوح في مؤتمر “الناس والبنوك”، الذي يعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة دور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة.

وأضاف أن البنك الأهلي توسع بقوة في المنتجات الإلكترونية؛ حيث بلغ عدد المشتركين في الإنترنت البنكي 6 ملايين عميل من الأفراد و63 ألف عميل من الشركات.

وأوضح أن البنك طرح منتج تحويل الأموال بالخارج عبر الهاتف المحمول، كما حصل على رخصة قبول الدفع بالهاتف من خلال نقاط البيع، منوهاً أن عدد محافظ الفون كاش بالبنك بلغت 1.7 مليون محفظة حتى يونيو 2021، بنسبة نمو 200%.

وأشار إلى أن البنك قام بإفتتاح أول فرع إلكتروني خلال عام 2019، ليصل بعدد الفروع والوحدات الإلكترونية حالياً إلى 28 فرع ووحدة.