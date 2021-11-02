«الإتربي»: 6 بنوك تبرعت بـ170 مليون جنيه لتشغيل مصنع فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا

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قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن هناك 6 بنوك ممثلة في الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي وQNB الأهلي، والعريي الإفريقي الدولي تبرعت بقيمة 170 مليون جنيه لتشغيل مصنع فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الناس والبنوك، الذي يعقد اليوم الثلاثاء، ويناقش دور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة.

وأضاف أنه جاري العمل على تطعيم جميع العاملين بالقطاع المصرفي وأسرهم، لافتاً إلى أن بنك مصر يقوم بتطعيم أكثر من 1500 من موظفيه وأسرهم أسبوعياً.

وأوضح أن القطاع المصرفي تبرع بقيمة 750 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، بجانب 500 مليون جنيه لتوفير اللقاح.

وأوضح أن اتحاد البنوك قام بعمل حملة للتوعية بأهمية المدفوعات الإلكترونية، منوهاً أن تكلفة تلك الحملة بلغت نحو 51 مليون جنيه، مشيراً إلى إطلاق الإتحاد مبادرة خلال أسبوع لتوعية الأفراد من طرق الإحتيال والنصب لحماية العملاء.

وأضاف أن البنك المركزي لعب دورا هاما خلال جائحة كورونا حيث أطلق 24 مبادرة هامة خلال الأزمة، مؤكداً على تبني المركزي مبادرات التحول الرقمي وتقديم عائد منخفض لمبادرات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة.

وتابع أن مصر من الدول التي حققت نموا بالناتج المحلي بنسبة 3.5% رغم أزمة كورونا في حين عانت كثير من الاقتصاديات في الدول العالمية من الجائحة، مشيراً إلى إرتفاع القروض بالقطاع المصرفي من 580 مليار جنيه في عام 2014 إلى 2.8 تريليون جنيه، كما ارتفعت الودائع من 1.4 تريليون جنيه إلى 5.8 تريليون جنيه حالياً.

وتابع: «كما ارتفع معيار كفاءة رأس المال من 13.9% إلى 19% حاليا وتراجعت نسبة الديون المتعثرة من 8.5% إلى 3.5%».