«البنك الزراعي»: 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروع البتلو بفائدة 5%؜

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ان تمويلات البنك الزراعي في مشروع البتلو إلى 3 مليارات جنيه وهي تمويلات دوارة تتميز بالاستمرارية، وانتظام العملاء في سداد القروض بفائدة مدعمة 5% متناقصة سنويا.

وأضاف فاروق، في كلمته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء، إن محفظة قروض البنك حققت نموا بنسبة 40% خلال العام المالي الماضي لتسجل 56 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضي.

وأوضح أن البنك سيبدأ تشغيل النظام الإلكتروني الجديد الخاص به في يونيو المقبل بعد الانتهاء من تفعيله.وأشار فاروق إلى أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 14 مليار جنيه في مشروع الصوب الزراعية بفائدة 5% خلال عامين.ويعتزم البنك الزراعي التوسع في إطلاق الفروع المميكنة لتقديم كافة الخدمات المصرفية بطريقة إلكترونية، حيث تم إطلاق أول فرع إلكتروني للبنك مؤخرا، وفقا لفاروق.وقال فاروق إن محفظة الودائع بالبنوك قفزت من 50 مليار جنيه العام الماضي إلى 92 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي بعدد عملاء 3.5 مليون عميل.