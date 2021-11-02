نجم الأهلي السابق ينتقد موسيماني بعد أزمة كهربا

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وجه شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، انتقادات إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي عقب أزمة الأخير مع المهاجم محمود عبدالمنعم كهربا.

وكان موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام البنك الأهلي انتقد محمود كهربا واتهمه بتسريب أخبار الفريق وما يدور في غرفة الملابس إلى الإعلام.

وانتقد شادي محمد في تصريحات تليفزيونية طريقة تعامل موسيماني مع الأزمة وانتقاده لمحمود كهربا على الملأ، مؤكدا أن المدير الفني لم يقم بحماية لاعبه في قلب هذه الأزمة.

وأوضح شادي محمد: كان يجب على موسيماني أن يحاسب كهربا في غرفة الملابس ويقوم بحمايته خلال المؤتمر الصحفي وبعد ذلك يتحدث معه فيما بينهما ويعاقبه كيفما يريد.

وأضاف شادي محمد: بيتسو موسيماني لا يحب كهربا.