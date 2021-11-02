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تعرف على موعد مشاركة صلاح محسن فى التدريبات الجماعية للاهلى

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تعرف على موعد مشاركة صلاح محسن فى التدريبات الجماعية للاهلى تعرف على موعد مشاركة صلاح محسن فى التدريبات الجماعية للاهلى

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يعود صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب إنتهاء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقررة الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة للدورى ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشرخ إجهادي في مشطية القدم، حيث يؤدى اللاعب تدريبات بدنية متنوعة في «الجيم».

ويلتقي الأهلي مع فريق المرج وديا في الرابعة عصراليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة القمة المقبلة. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا، بدءا من غدا الأربعاء؛ استعدادا لمباراة القمة، وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني. وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مؤخرا ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.

المصرى اليوم

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