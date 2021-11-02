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رمضان السيد: الأهلي يلعب بدون خطة..وكارتيرون أفضل من موسيماني

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رمضان السيد: الأهلي يلعب بدون خطة..وكارتيرون أفضل من موسيماني رمضان السيد: الأهلي يلعب بدون خطة..وكارتيرون أفضل من موسيماني

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يرى رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، افتقد للحلول الفنية، خلال مباراة البنك الأهلي.

وكان الأهلي حقق الفوز على البنك الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الأول الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رمضان السيد، في تصريحات إذاعية :«موسيماني، لم يستطع التعامل مع التكتلات الدفاعية لفريق البنك الأهلي، حيث افتقد الفريق للحلول الفنية خلال المباراة».

وأضاف :«الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك يتفوق على موسيماني، حيث هناك أكثر من جمل تكتيكية يطبقها لاعبي الفريق الأبيض خلال المباريات على عكس المدرب الجنوب افريقي، الذي يلعب بدون أي خطط واضحة».

وأوضح:«منع من القيد جاء في مصلحة الفريق الأبيض، حيث اصبح هناك ثبات في التشكيل خاصة أن النادي احتفظ بالقوام الأساسي منذ الموسم الماضي».

المصرى اليوم

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