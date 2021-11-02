سموحة يواصل تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة إيسترن كومبانى

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حرص أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة على التحدث مع مهاجمى الفريق قبل لقاء إيسترن كومبانى المقبل في الدوري بشأن بعض النصائح والأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وطالب سامى مهاجمة سموحة بضرورة التركيز واستغلال كافة المساحات التي يتركها الخصم خاصة وأن المنافس يمتلك لاعبين يمتازون بالسرعة والقوة أثناء التحول من الهجوم للدفاع.

وحث مدرب سموحة لاعبي فريقه في خط الهجوم على «مذاكرة» تحركات مدافعى إيسترن كومبانى خلال المباريات الماضية ببطولة الدورى، للتعرف على نقاط القوة والضعف في المنافس قبل المواجهة القادمة بينهما في الدورى والتى ستقاك في الأسكندرية الجمعة 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

وعقد أحمد سامى، جلسة ودية مع لاعبى الفريق قبل بداية تدريبات اليوم لشرح الأخطاء التي وقع فيه الفريق خلال مواجته الماضية أمام المصرى والتى انتهت بالتعادل السلبى، من اجل علاج الأخطاء التي وقعوا فيها أثناء المباراة.

وطلب المدير الفنى من اللاعبين غلق صفحة مباراة المصرى والتركيز على مواجهة إيسترن كومبانى خاصة أن المواجهة ستكون صعبة نظراً لرغبة المنافس في اثبات الوجود أمام سموحة في اللقاء القادم بعد خسارته الثانية أمام غزل المحلة.

وأبدى أحمد سامى رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراة المصرى خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الدفاعي مشيراً إلى أن كان يتطلع لحصد نقاط المباراة .

وأشار إلى أن الفريق كان يعاني من غياب ٤ عناصر أساسية لظروف الإصابات اضافة إلى عدم وصول الصفقات الجديدة إلى المستوى المناسب الذي يطمح إلى تحقيقه اضافة إلى استمرار غياب محمد الخواجة صانع العاب الفريق منذ بداية الموسم.

وأضاف سامى إلى أنه لا زال ينتظر الكثير من جانب لاعبي سموحة خاصة وأن الفريق يضم لاعبين سيكون لهم مستقبل كبيرخلال الفترة المقبلة إضافة إلى أن معدل أعماراللاعبين جيد ولآول مرة يمتلك سموحة فريق يرتبط بعقود طويلة وليست اعارة.

وأوضح مدرب سموحة أن مجلس إدارة النادي لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجميع داخل منظومة سموحة يبذل كل ما لديه من جهد، لتحقيق هذا الهدف، واستكمال المسيرة الجيدة التي حققها الفريق في الموسم الماضى بالحصول على المركز الرابع.

ووجه المدير الفنى الشكر لمجلس إدارة النادى برئاسة المحاسب وليد عرفات الذي حضر بكامل هيئته وحرص على النزول للاعبي الفريق إلى غرفة خلع الملابس للتأكيد على دعم الجهاز الفنى واللاعبين في مشوار الدورى وتحفيزهم قبل المواجهات القادمة في الدورى.