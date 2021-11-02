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ليفربول يستعيد فابينيو.. واتلتيكو يفقد سابونيتش قبل قمة دوري أبطال أوروبا

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ليفربول يستعيد فابينيو.. واتلتيكو يفقد سابونيتش قبل قمة دوري أبطال أوروبا ليفربول يستعيد فابينيو.. واتلتيكو يفقد سابونيتش قبل قمة دوري أبطال أوروبا

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن فابينيو لاعب الوسط عاد إلى التدريبات قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في أنفيلد، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وغاب فابينيو، الذي انضم إلى ليفربول في 2018 من موناكو، عن آخر ثلاث مباريات للفريق الإنجليزي بسبب إصابة بسيطة في الركبة. ويتصدر ليفربول المجموعة الثانية بتسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو الذي خسر بملعبه واندا متروبوليتانو 3-2 في المواجهة السابقة بين الفريقين الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، أصيب الصربي إيفان سابونيتش مهاجم أتلتيكو مدريد في عضلات الساق اليمنى حرمته من العودة لتدريبات الروخيبلانكوس وتبعده عن قائمة مواجهة ليفربول الإنجليزي، وبدأ اللاعب البالغ من العمر 24، والذي لم يلعب في أي مباراة رسمية منذ مطلع الموسم، العلاج الطبيعي بعد اكتشاف إصابته بفضل الأشعة، حسبما أعلن النادي. ولم يظهر سابونيتش في قائمة مباراة الأحد أمام بيتيس في الدوري الإسباني، وهو ما حدث في عدد كبير من اللقاءات هذا الموسم لكن لأسباب فنية.

المصرى اليوم

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