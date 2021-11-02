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قرار هام من حسين لبيب للاعبي قبل القمة 123

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قرار هام من حسين لبيب للاعبي الزمالك قبل القمة 123 قرار هام من حسين لبيب للاعبي قبل القمة 123

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قرر حسين لبيب رئيس نادي عقد جلسة مع لاعبيه قبل لقاء القمة أمام الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري على القاهرة لتحفيز لاعبيه والشد من آزرهم لتحقيق الانتصار.

ويرغب رئيس الزمالك في الحديث مع لاعبيه في العديد من الأمور وعلى رأسها ملف المستحقات المالية المتأخرة والتأكيد على أن الإدارة لن تتأخر عنهم نهائيًا بالإضافة إلى ملف التجديد وسط تواجد ما يقرب من 8 لاعبين بالفريق عقودهم قاربت على الإنتهاء ويحق لهم التوقيع في ينايرالمقبل لأي فريق وجميعهم من العناصر الأساسية.

لبيب يرغب في التأكيد للاعبيه على أن الإدارة خلف اللاعبين وتقدم كل الدعم والمساندة لهم في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة والتشديد على أن الأزمة المالية لن تؤثر على حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

المصرى اليوم

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