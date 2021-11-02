أخبار عاجلة

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أسطورة الكاميرون.. محمد صلاح لا يستحق الكرة الذهبية

Print
أسطورة الكاميرون.. محمد صلاح لا يستحق الكرة الذهبية أسطورة الكاميرون.. محمد صلاح لا يستحق الكرة الذهبية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق أسطورة حراسة المرمى الكاميروني أنطوان بيل، ولاعب نادي مارسيليا الفرنسي السابق، على ترشيح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لحصد الكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وقال بيل في تصريح لموقع «ليفربول إيكو» اليوم الثلاثاء، :«لقد قدم صلاح موسمًا رائعًا، لكنه كرر نفس الأمر أيضًا في العام الماضي».

وأضاف: «ليس هناك شك في أن محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نكون صادقين بشأن ترشيحه لنيل الكرة الذهبية».

وأردف: «عندما يتحدث الناس عن من يجب أن يفوز بالكرة الذهبية، فإنهم يسألون دائمًا.. ماذا حقق من بطولات؟ وعلينا تطبيق هذا المعيار على الجميع».

واختتم: «صلاح لم يكن بطلاً لإنجلترا، ولم يكن بطلاً لأفريقيا، بينما فاز الآخرون بالألقاب، لذلك يصعب للغاية القول إن صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من غيره».

اقرأ أيضًا:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات