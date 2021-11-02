أسطورة الكاميرون.. محمد صلاح لا يستحق الكرة الذهبية

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علق أسطورة حراسة المرمى الكاميروني أنطوان بيل، ولاعب نادي مارسيليا الفرنسي السابق، على ترشيح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لحصد الكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وقال بيل في تصريح لموقع «ليفربول إيكو» اليوم الثلاثاء، :«لقد قدم صلاح موسمًا رائعًا، لكنه كرر نفس الأمر أيضًا في العام الماضي».

وأضاف: «ليس هناك شك في أن محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نكون صادقين بشأن ترشيحه لنيل الكرة الذهبية».

وأردف: «عندما يتحدث الناس عن من يجب أن يفوز بالكرة الذهبية، فإنهم يسألون دائمًا.. ماذا حقق من بطولات؟ وعلينا تطبيق هذا المعيار على الجميع».

واختتم: «صلاح لم يكن بطلاً لإنجلترا، ولم يكن بطلاً لأفريقيا، بينما فاز الآخرون بالألقاب، لذلك يصعب للغاية القول إن صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من غيره».

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