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منتخب الأولمبي يفوز على بنجلاديش بثلاثية نظيفة

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منتخب السعودية الأولمبي يفوز على بنجلاديش بثلاثية نظيفة منتخب الأولمبي يفوز على بنجلاديش بثلاثية نظيفة

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تغلب المنتخب السعودي الاولمبي، على نظيره البنجلاديشي بنتيجة 3-0، اليوم الثلاثاء على ملعب باختاكور الأوزبكي، في ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها أوزبكستان العام المقبل

وسجل للمنتخب السعودي اللاعب سعود عبدالحميد في الدقيقة 16، وعزز زياد الجهني تقدم الأخضر بهدف ثاني في الدقيقة 19.

وبعد مرور 70 دقيقة من زمن المباراة أضاف اللاعب أيمن يحيى الهدف الثالث للأخضر السعودي لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لصالح الأولمبي السعودي.

بتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى النقطة 3، بينما ظل منتخب بنجلاديش بلارصيد.

وكان منتخب السعودية الأولمبي قد خسر المباراة الأولى امام نظيره الكويتي.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري اللقاء بتشكيلة مكونة من: نواف العقيدي (حارس المرمى)، حمد اليامي، وسعود عبدالحميد، وخليفة الدوسري، ومحمد الكنيدري، وحامد الغامدي، وتركي العمار، وأيمن يحيى، وزياد الجهني، وخالد الغنام، وفراس البريكان.

وأجرى الشهري 5 تبديلات في اللقاء حيث خرج تركي العمار وخالد الغنام وزياد الجهني حامد الغامدي وأيمن يحيى وحل بديلًا لهم عبدالله الحمدان ومنصور البيشي وحسين العيسى إبراهيم محنشي ومشعل الصبياني.

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