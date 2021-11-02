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رسميًا.. كونتي مديرًا فنيًا لتوتنهام خلفًا لنونو سانتوس (صورة)

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رسميًا.. كونتي مديرًا فنيًا لتوتنهام خلفًا لنونو سانتوس (صورة) رسميًا.. كونتي مديرًا فنيًا لتوتنهام خلفًا لنونو سانتوس (صورة)

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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تعاقده مع الإيطالي أنطونيو كونتي مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتوس الذي تمت إقالته أمس من تدريب النادي اللندني.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي توتنهام الإنجليزي، عن تعاقده مع المدرب الإيطالي كونتي حتى صيف 2023.

وكان النادي اللندني أعلن أمس إقالة البرتغالي نونو سانتوس بسبب سوء النتائج في الدوري الإنجليزي وأخرها الخسارة بثلاثية نظيفة امام مانشستر يونايتد في الجولة 10 من البطولة.

ووصل كونتي إلى مدينة لندن، أمس الإثنين، من أجل إنهاء التفاصيل الأخيرة في التعاقد والتوقيع على العقد، حيث سيوقع على عقد لمدة موسم ونصف، وسيحصل خلال هذه المدة على 18 مليون يورو.

يشار إلى أن مباراة كونتي الأولى مع توتنهام قد تتأجل بسبب مشاكل روتينية في استخراج تصريح العمل للمدرب الإيطالي.

حيث إن المدرب الإيطالي قد لا يقود توتنهام، الخميس المقبل، أمام فيتيسه أرنهيم في الدوري الأوروبي، بينما ستكون مباراته الأولى مع الفريق، يوم الأحد، ضد إيفرتون، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصرى اليوم

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