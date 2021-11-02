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اجتماع بالمستثمرين لمناقشة تطوير القطاع السياحي بالبحر الأحمر

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اجتماع بالمستثمرين لمناقشة تطوير القطاع السياحي بالبحر الأحمر اجتماع بالمستثمرين لمناقشة تطوير القطاع السياحي بالبحر الأحمر

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التقى اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بعدد من مستثمرى المحافظة لبحث سبل تطوير القطاع السياحى، والوقوف على المشكلات التي تواجههم، للعمل على تذليل أي عقبات تواجه هذا التطوير، موضحًا أهمية القطاع السياحى للبحر الأحمر، وعدد العمالة التي تعتمد عليه، حضر اللقاء اللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد.

كما ناقش البندارى الاستعدادات الخاصة للبطولة العالمية «IRONMAN» في نسختها الأولى، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية، لتنفرد مدينة الغردقة بإقمة النسخة الاولى لها على ارض ، لتعد من افضل اساليب الجذب السياحى للبحر الأحمر، مشيرا أنه يجب تنفيذها بقدر عالى من الجودة، لما يمثلة الحدث من أهمية وترويج، حيث يتداوله عدد كبير من المواقع السياحية العالمية، ويبثه عدد من القنوات التليفزيونية الشهيرة.

يذكر أن مؤسسة IRONMAN العالمية وافقت على إقامة بطولة IRONMAN لمدة ثلاث سنوات بجمهورية مصر العربية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع شركة إيجلز للإدارة الرياضية STAMINA، حيث ستقام النسخة الأولي منها بمنتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة خلال شهر نوفمبر 2021، وتعد هذه البطولة واحدة من أقوي البطولات العالمية في مجال رياضات ( السباحة _ الدراجات _ الجري ) ويشارك فيها أكثر 3000 متسابق تتراوح أعمارهم من 18: 70 عاما، ويمثلون 50 دولة من مختلف دول العالم.

المصرى اليوم

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