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سيف الجزيري: جاهزون للقمة..والمنافسة بيني وبين السعيد لصالح

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سيف الجزيري: جاهزون للقمة..والمنافسة بيني وبين السعيد لصالح الزمالك سيف الجزيري: جاهزون للقمة..والمنافسة بيني وبين السعيد لصالح

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أكد التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن لاعبي فريقه جاهزون لمباراة القمة أمام النادي الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سيف الدين الجزيري، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:«نستعد جيدًا لمباراة القمة، وجميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم الفنية والبدنية، ولديهم اصرار كبير على تحقيق الفوز بالمباراة».

وأضاف:«المنافسة بيني وبين عمر السعيد، تصب لصالح نادي الزمالك، وأي لاعب سيشارك بشارك أساسي سيبذل أقصى جهد له للظهور بمستوى مميز».

واوضح :«ثبات التشكيل في الفترة الأخيرة، ساعدنا على زيادة الانسجام»، مؤكدًا :«هدفنا جميعًا الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم».

المصرى اليوم

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