انطلاق مارثوان انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية لاتحاد الصناعات غدا

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ينطلق صباح غدا الاربعاء ماراثون انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية للدورة جديدة 2021-2025، وسط اجواء تنافسية وصفها المتابعين ب«الهادئة».

ويتنافس اكثر من 270 مرشحا على مجالس إدارات 19 غرفة صناعية، فيما نجحت خمسة غرف صناعية في حسم كامل مقاعدها بالتزكية وهم غرف الملابس الجاهزة والمفروشات، وغرفة التطوير العقاري، غرفة الحرف اليدوية، غرفة البترول والتعدين، وغرفة الصناعات النسيجية، وسط محاولات مع غرف مواد البناء والطباعة والهندسية في حسم المقاعد بالتزكية قبل انعقاد جمعياتها العمومية.

ووفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية، تقوم الجمعية العمومية لكل غرفة باختيار 12 اسما من بين المرشحين يمثلون اربعة لفئة المنشآت الكبيرة، و4 لفئة المنشآت المتوسطة، واربعة أسماء للمنشآات الصغيرة، والذين تم تصنيفهم وفقا للائحة الاتحاد والتي حددت المنشأت الكبيرة للتى يتجاوز رأسمالها المستثمر من وقع اخر ميزانية 200 مليون جنيه، اما المتوسطة تتراوح ما بين 50 مليون و200 مليون جنيه، والصغيرة فتقل عن 50 مليون جنيه.

وتجري صباح اليوم انتخابات غرفتى الملابس الجاهزة والتطوير العقاري، فيما ينعقد غدا الخميس انتخابات غرفتي الحرف التراثية والبترول والتعدين.

وتشير القوائم التي كشفت عنها اللجنة القانونية باتحاد الصناعات، عن نجاح أغلب الغرف في حسم مقاعد فئتي المنشات الكبيرة والمتوسطة بالتزكية أيضا، فيما تشد المنافسة بين فئة المنشآت الصغيرة، وكما شهدت بعض الغرف عدم تقدم أي مرشحين عن فئة المنشات الكبيرة مثل غرفة صناعات الجلود حيث ضمن القائمة بالكامل المنشأت الصغيرة فقط، أو تقدم عدد أقل من المطلوب كما الحال في غرفة صناعات الطباعة والتغليف حيث تقدم مرشحا واحدا لفئة المنشات الكبيرة، وفي غرفة صناعات الاخشاب لم يتقدم سوي مرشحا واحد للفئة الكبيرة وثلاث للمتوسطة، وخمسة مرشحين في الصغيرة.

ومن الغرف التي نجحت في حسم مقاعد المنشأت الكبيرة والمتوسطة فيها كلا من غرفة الصناعات الغذائية ودباغة الجلود، الحبوب، الطباعة والتغليف، الاخشاب، الكيماويات والهندسية.

اما في غرفة الصناعات المعدنية فتحتدم المنافسة بين فئة الكبار حيث يتنافس 7 مرشحين للفوز باربعة مقاعد، وخمسة مرشحين عن المتوسطة، 7 على مقاعد الصغيرة، وفي مواد البناء يتنافس خمسة مرشحين على الفئة الصغيرة و6 مرشحين على المتوسطة و6 مرشحين في الكبيرة.

وفي غرفة الرعاية الصحية تقدم 3 مرشحين للفئة الكبيرة وخمسة اعضاء في المتوسطة، خمسة في الصغيرة.

وفي الادوية تم حسم فئة المنشات الصغيرة بالتزكية، فيما تجري الانتخابات على الكبيرة والمتوسطة.