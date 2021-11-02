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مدير «أبوظبي للتنمية»: الاحتفال بيوم العلم يجسّد أسمى معاني الوحدة بين أبناء الوطن

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مدير «أبوظبي للتنمية»: الاحتفال بيوم العلم يجسّد أسمى معاني الوحدة بين أبناء الوطن مدير «أبوظبي للتنمية»: الاحتفال بيوم العلم يجسّد أسمى معاني الوحدة بين أبناء الوطن

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أفاد محمد سيف السويدي، مديرعام صندوق أبوظبي للتنمية بمناسبة يوم العلم الإماراتي: «إن الاحتفال بيوم العلم يجسّد أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن والقيادة الرشيدة، وهي مناسبة وطنيّة غالية تتزامن مع ذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة مقاليد الحكم».

وأضاف السويدى: «نفخربالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً الماضية، والتي كانت نتاج غرس الآباء المؤسسين، واستكمل مسيرة التنمية والنهضة الشاملة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أكد أن دولة الإمارات تمكّنت من تحقيق قفزات نوعية في شتى المجالات، وهذا يجعلنا نفتخر بالنهج الحكيم لقيادتنا التي تمسكت برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وحملوا الراية باقتدار، وساروا بخطى ثابتة وراسخة حتى أصبحت دولتنا اليوم نموذجاً متفرداً ومتميزاً بين الأمم«.

وبهذه المناسبة، تتجلى مشاعر الفخر والاعتزاز لانتمائنا إلى هذا الوطن الغالي، ونتطلع بطموحٍ وإرادة عالية للخمسين عاماً المقبلة، لتحقيق المزيد من النجاحات لتبقى دولتنا شامخة بعزيمة أبنائها، وسنواصل الخُطى في التقدم والبناء وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً، ونجدد العهد والولاء لوطننا ولقيادتنا الرشيدة، ونسأل الله أن يديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان، وأن يبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً بطموحات تعانق عنان السماء«.

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