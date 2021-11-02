جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء نويبع وإدارة مكافحة المخدرات من ضبط محاولة تهريب أقراص الكيبتاجون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناءا على إخبارية مشتركة مقدمة من أسامه أبوسعد بإدارة الأمن الجمركي وسيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وإدارة البحث الجنائى ومكافحة المخدرات بميناء نويبع بالاشتباه في قيام المدعو م. و. س سائق أردنى الجنسية قادم من ميناء العقبة إلى ميناء نويبع على متن العبارة سيناء، تهريب أصناف مخالفة داخل براد أردنى معبأ رقم 69320/60 محمل عليه مشمول شهادة جمركية رقم 19 لسنة 2021 وارد نهائى بوليصة رقم 0/137488 برقم ACID/4126294532024100445 بإسم شركة ا. ت. ا ومشمولها مستنديا عبارة عن 1512 صندوق بوزن قائم 21 طن و924 كيلو جرام تفاح أحمر وأصفر منشأ سوريا .

وبالعرض على محمود حمزة القائم بأعمال مدير عام الجمرك قام بتشكيل لجنه من أحمد دياب ومصطفى مهدى وأحمد عميرة وعمر عبدالنور بمجمع الوارد وعبدالمجيد الشيخ مدير الحركة وهشام عمار ومحمد رمضان مأمورى الحركة بالإشتراك مع مقدمى الإخبارية فتبين وجود 73 كيس بها 215 ألف قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة أسفل ثمار التفاح .

وبلغت قيمة المضبوطات 10 مليون و750 ألف جنيه

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 21 مليون جنيه .

قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 رقم لسنه 2021 وقام بتحريره محمود طه ومحمود صالح الشؤون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .