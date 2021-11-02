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ضبط 79 سلاحًا ناريًا و153 قضية مخدرات في حملة أمنية بالمحافظات

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ضبط 79 سلاحًا ناريًا و153 قضية مخدرات في حملة أمنية بالمحافظات ضبط 79 سلاحًا ناريًا و153 قضية مخدرات في حملة أمنية بالمحافظات

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود تلك الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 79 سلاحًا ناريًا بحوزة 54 متهمًا، و161 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 51287 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبطت 153 قضية مخدرات بحوزة 161 متهمًا، ضُبط خلالها كميات متنوعة من مخدر الحشيش البانجو والهيروين والإستروكس والشابو والبودر والهيدرو وفيرجينيا والفودو والكيتامين والآيس و1735 قرصًا مخدرًا.

وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 11 حادثًا متنوعًا، وضبط 17 من السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين، وضبط 14 متهمًا بأعمال البلطجة، و331 دراجة نارية مخالفة، و27836 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 32 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

المصرى اليوم

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