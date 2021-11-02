مدرب منتخب السودان السابق: لو بيدي لأخترت صلاح أفضل لاعب في العالم

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قال المدير الفني الكرواتي السابق لمنتخب السودان، زدرافكو زيمنوفيتش، إنه لو لديه فرصه للتصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم لصوّت لمحمد صلاح.



وأضاف المدير الفني الكرواتي، في تصريحات تلفزيونية:«صلاح يُقدم شيئًا خاصًا هذه الفترة ويظهر بصورة جيدة في الدوري الإنجليزي وقد يكون في هذه اللحظة وفي هذا الوقت محمد صلاح يقدم شيئًا فريدًا ولديه العديد من الأشياء التي يفتقدها الآخرين».



وأتم زدرافكو زيمنوفيتش، تصريحاته بالإشارة إلى أنه خلال تدريبه منتخب السودان صوّت لمحمد صلاح كأفضل لاعبه ولكنه تفاجئ بتغيير التصويت الذي قام به ولا يعلم ماذا حدث.