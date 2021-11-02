لاعب الأهلي السابق: لا أعلم سر عصبية موسيماني.. وعلى كهربا تغيير طريقته

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد عمارة نجم الأهلي الأسبق أن حدوث جلسة بين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ولاعبه محمود عبد المنعم كهربا ليس سرا حربيا.

وقال عمارة في تصريحات تلفزيونية :«من الطبيعي أن يجتمع مع كهربا لأنه لا يشارك موضحا أنه أمر طبيعي وحدث لاغلب اللاعبين من قبل».

وأوضح عمارة لا أعلم سر عصبية موسيماني بعد لقاء البنك الأهلي بالدوري، مؤكدًا أن الجنوب إفريقي كان متحفظا وكان من الممكن أن يمر هذا السؤال مرور الكرام.

واضاف:«موسيماني موقفه غريب الا إذا أراد توجيه رسالة لكهربا بهذه التصريحات».

وتابع عمارة أن على محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأحمر أن يراجع حساباته خاصة أن المنافسة أصبحت صعبة في نفس مركزه في الفريق الأحمر.

وقال عمارة عبر برنامج البريمو إن الأهلي يملك عدة عناصر على الصعيد الهجومي وبالتالي يجب التركيز لإحراز الأهداف في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن كثرة تغيير طريقة اللعب تؤثر بالسلب على وسط الملعب مبديا استغرابه من قرار عودة أكرم توفيق إلى خط الوسط وإشراك محمد هاني كظهير أيمن بعد غياب.

وأوضح أن ثبات التشكيل أمر مطلوب مؤكدا أن طريقة ٣-٤-٣ الأنسب الأهلي لمنح الحرية للأطراف بدون مخاوف دفاعية.