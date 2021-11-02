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استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، مع ترقب السوق لاجتماع مجلس الاحتياطى الفاتحادى الأمريكى والذى سيحدد السياسة النقدية بفى مواجهة تزايد التضخم،، ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر الذهب عالميًا والذى ظل منخفضا اسفل حاجز 1800 دولار، وكما استقر سعر الذهب في مصر ويترقب الصاغة أي تغيرات في السعر العالمى، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر 778 جنيهًا للجرام.

وتستمر «المصرى اليوم» في تقديم خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر يوميا في اطار خدماتها التي تقدمها للقراء ويهتم العديد من المصريين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا مساء اليوم من 889 إلى 891 جنيها .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر من 778 إلى 780 جنيها .

وانخفض سعر الذهب عيار 18 قيراطًا والذى يعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية من 667 إلى 669 جنيهًا.

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6224 إلى 6240 جنيهًا.

وهذه الأسعار تعلنها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لاسعار الذهب من منطقة لأخري ومن محل إلى آخر.

استقرت أسعار الذهب عالميا في محيط الأسعار المرتفعة التي حققتها مساء الاثنين، ولم يطرأ أي تغيير يذكر على الذهب في التعاملات الفورية وتم التداول عند 1793.60 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1%، ليتم التداول عند 1796.70 دولارا للأوقية، ويجد الذهب الدعم على 1772.40 دولارا للأوقية، والمقاومة على 1812.70 دولارا للأوقية، بينما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.28%

ويترقب سعر الذهب عالميا اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى والذى يحدد سعر الفائدة والسياسية النقدية في مواجهة تزايد ضغوط التضخم والمخاوف من تراجع النمو الاقتصادى أو بما يسمى بالتضخم الركودى .

استقرت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم بالقرب من أسعار مساء الاثنين، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 793.37 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 906.71 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 680.03 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،791.88 $ .

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