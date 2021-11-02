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رفع 90 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وكفاءة الطرق في حملة باسنا جنوب الأقصر

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رفع 90 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وكفاءة الطرق في حملة باسنا جنوب الأقصر رفع 90 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وكفاءة الطرق في حملة باسنا جنوب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، حملة نظافة مكبرة، استهدفت شوارع المدينة ومداخل القرى.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 55 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بشارع البحر القديم وأمام مدرسة اسنا الثانوية الصناعية وطريق التأمينات ومنطقة المحكمة.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية كومير برفع 14 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة من الطريق الغربي السريع ومدخل قرية العضايمة والطريق الرئيسي بكومير.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية النمسا برفع 12 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بطريق طراد النيل الشرقي ومدخل قرية المساوية وطريق دير الشهداء.

كما قامت الوحدة المحلية بالكيمان برفع 9 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بمحيط مدرسة ساحل الطومية الجديدة ومدخل قرية جزيرة الكيمان والطريق العام الرئيسي.

ومن جانبه شدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد المستمر والعمل الميداني على مدار اليوم ورفع كفاءة الشوارع.

المصرى اليوم

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