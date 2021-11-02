مومياء «أبيس» وآنية هيدرا.. 5 قطع تنافس باستفتاء متحف الإسكندرية القومي (صور)

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أعلن متحف الاسكندرية القومي، عن إجراء استفتاء شعبي للعاملين ومحبي الآثار في الإسكندرية، تحت عنوان «انت من تقرر»، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور، للتصويت على القطع المتنافسة واختيار الحاصلة على أعلى الأصوات ليتم عرضها بالمجان للجمهور خلال شهر ديسمبر المقبل.

وشملت القطع المتنافسة، مومياء لطائر يمثل الإله «أيبس» محنط ومغطى بلفائف الكتان، وآنية هيدرا ممثل عليها منظر لمطاردة حيوانية لحصانين، وأواني حفظ الأحشاء تمثل أربعة من أبناء الإله «حورس».

وجاءت القطعة الرابعة عبارة عن غطاء مومياء على هيئة آدمية بداخله مومياء عليها قناع مغطى بطبقة من الذهب.

وينتهي التصويت بانتهاء الشهر الجاري، لاختيار القطعة الفائزة.

وفى سياق متصل، أصدر متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية نشرة توضيحية توضح منع السماح بالتصوير بفلاش داخل المتاحف، وقال ميريام جميل، أخصائي ترميم بمتحف المجوهرات، ان أشعة الفلاش تؤثر على ألوان الأثر بشكل سلبي على المدى البعيد، بمعنى ان الإضاءة التي تخرج من الفلاش عبارة عن جسيمات حاملة طاقة ضوء عالية جداً مما يجعلها تتصادم بجزيئات اللون الخاص بالأثر وتتفاعل وتتفكك وبالتالي ينتج عن هذا تغيير اللون الأصلي للأثر أو يتلاشى تماما، وأن جميع الآثار تتأثر بشكل مباشر من ضوء الفلاش سواء كانت آثار عضوية أو حجرية ومعدنية حاملة النقوش والزخارف الملونة.

وشددت على منع استخدام الفلاش نهائياً في التصوير سواء مع التماثيل الحجرية أو الآثار التي تحمل ألوانا بشكل عام من مجوهرات أو جداريات، وايضا المقابر التي تحمل نقوشا وزخارف للحفاظ على الأثر بكل ما عليه من ألوان وزخارف ونقوش تحمل تاريخا وحضارة يجب ان تحكى عن نفسها على مر العصور.

مومياء "أبيس" وآنية هيدرا .. 5 قطع تنافس باستفتاء متحف الاسكندرية القومى (صور)

مومياء "أبيس" وآنية هيدرا .. 5 قطع تنافس باستفتاء متحف الاسكندرية القومى (صور)