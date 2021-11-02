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«زي النهارده».. وفاة الكاتب برنارد شو 2 نوفمبر 1950

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«زي النهارده».. وفاة الكاتب برنارد شو 2 نوفمبر 1950 «زي النهارده».. وفاة الكاتب برنارد شو 2 نوفمبر 1950

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ظل برنارد شو يكتب للمسرح على مدى ٤٦ سنة، وكتب ما يقرب من ٥٠ مسرحية من أشهرها «بيوت الأرامل والأسلحة والإنسان والإنسان والسوبرمان وكانديدا والرائد باربرا وبيت القلب الكسير وسيدتى الجميلة»، وقد حاز جائزة نوبل في الأدب في ١٩٢٥وكان برنارد شو من أشهر من رفض جائزة نوبل وقال حين قدمت له: «إن هذا طوق نجاة يلقى به إلى رجل وصل فعلاً إلى بر الأمان، ولم يعد عليه من خطر..» هذا هو المؤلف الأيرلندى جورج برنارد شو المولود في ٢٦يوليو ١٨٥٦فى دبلن بأيرلندا من طبقة متوسطة، واضطر لترك المدرسة وهو في الخامسة عشرة ليعمل موظفاً،وكان والده سكيراً مما جعله لا يقرب الخمر طوال حياته، كما كان نباتياً لا يقرب اللحم، تركت أمه المنزل مغادرة إلى لندن مع ابنتيها، ولحق بهن شو سنة ١٨٧٦، ولم يعد لأيرلندا لنحو ثلاثين عاماً، وفى لندن حقق نجاحاً في النقد الموسيقى والأدبى، ثم انتقل إلى المسرح، ونقف في معظم أعماله على حس كوميدى، لكن كلها تحمل رسائل اتهامات عاش برنارد شو حياة فقيرة وبائسة أيام شبابه،ولأن حياته كانت في بدايتها نضالاً ضد الفقر،فقد جعل من مكافحة الفقرهدفاً رئيساً لكل ما يكتب،وكان يرى أن الفقر مصدرلكل الآثام والشرور كالسرقة والإدمان والانحراف، كما أنه يعنى الفقر والضعف والجهل والمرض والنفاق، وقد تأثر «شو» بالكاتب المسرحى النرويجى هنريك إبسن في بداياته، وتوفى «زى النهارده» في ٢ نوفمبر ١٩٥٠.

المصرى اليوم

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