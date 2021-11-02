فى ذكرى ثورة التحرير الجزائرية.. بن قرينة يؤكد وحدة الشعب مع جيشه

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قال رئيس حركة البناء الوطني الجزائري، المرشح الرئاسي السابق، عبدالقادر بن قرينة، إن الشعب الجزائري اليوم متحد على الدفاع على استقلاله وسيادته ومتمسك بنوفمبريته، في إشارة إلى ثورة الأول من نوفمبر، ذكرى ثورة التحرير.

وأضاف قرينة: إن تلاحم الشعب الجزائري مع جيشه الشعبي الوطني هو تجديد الوفاء للوعد الصادق الذي تم بين الجزائريين وجيش التحرير الوطني، والذي أسس على قيم ومبادئ الثورة التحريرية المباركة،وتابع: روح نوفمبر يبقى المعلم النير الذي يهتدي به جيشنا الوطني الشعبي في دفاعه عن هذه الأرض الطاهرة وسيادته وحماية من كل الخطط والمؤامرات التي تحاك ضده، كما أن الوحدة الوطنية.

وأضاف: وحدة شعبنا خط أحمر ولن تفلح محاولات أعداء هذا الوطن أو عملائهم، الذين باعوا دينهم ووطنهم، في زعزعة أمنه وتماسكه ولحمته والتفريق بين أبناء الوطن الواحد، مضيفا: لن نطوي صفحة الحقبة الاستعمارية القاتمة ،و لا تصالح دون اعتراف واعتذار وتعويض.

وأشار إلى أن الجزائر الجديدة يجب ان تستجيب لتطلعات الشعب ولمطلب التغيير الذي نادى به الحراك الأصيل ل 22 فبراير عام 2019، وإن الوقت قد حان لإخراج الجزائر من المأزق السياسي والاقتصادي الذي أوقعته فيه العصابة الفاسدة، وتكريس مبدأ اجتماعية الدولة وعدم التفريط فيه، من أجل تقليص الفجوات وتحقيق تكافؤ الفرص والتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد التي تزخر بها البلاد.

واختتم بناء الوطن بحاجة إلى جهود أبنائه جميعا، رجالا ونساء، والجزائر بحاجة لتحرير سواعد شبابها والاستثمار في عقولها المهاجرة.