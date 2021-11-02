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نانسي القاضي: سأجتهد لخدمة الإسماعيلي.. وتصريحات الكومي بصوت المشجع وليس المسؤول

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نانسي القاضي: سأجتهد لخدمة الإسماعيلي.. وتصريحات الكومي بصوت المشجع وليس المسؤول نانسي القاضي: سأجتهد لخدمة الإسماعيلي.. وتصريحات الكومي بصوت المشجع وليس المسؤول

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قالت الإعلامية نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، إنها سعيدة للغاية لفوزها بمقعد عضوية مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، خلال الانتخابات التي جرت خلال الأيام الماضية.

وأضافت نانسي القاضي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«سعيدة للغاية بنجاحي في الانتخابات، وأتمنى خدمة الدراويش خلال الفترة القادمة رفقة باقي أعضاء مجلس الإدارة».

وتابعت :«انتخابات نادي الاسماعيلي شهدت حب بين 28 مرشحا، لخدمة النادي وشعب الاسماعيلية، وخسارة الإسماعيلي، في مباراته الثانية، في الدوري تسببت في احتقان لدى الجمهور».

وأكملت:«أنا مشجعة للإسماعيلي قبل أن أكون مسئولة واجتهد لخدمة شعب الاسماعيلية، وسيكون هناك منبرا اعلاميا يليق باسم نادي الاسماعيلي».

كما علقت على تصريحات يحيى الكومي بشأن مستقبل المدرب، طلعت يوسف، قائلا :«خروج الكومي بتصريحات عن فريق الكرة، بعد ساعات من نجاحه جاءت بصوت المشجع وليس المسئول».

المصرى اليوم

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