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نهاد حجاج: قرار مركز التسوية بإلغاء إيقاف شيكابالا أو غرامة عبدالله السعيد واجب النفاذ

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نهاد حجاج: قرار مركز التسوية بإلغاء إيقاف شيكابالا أو غرامة عبدالله السعيد واجب النفاذ نهاد حجاج: قرار مركز التسوية بإلغاء إيقاف شيكابالا أو غرامة عبدالله السعيد واجب النفاذ

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قال نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق لنادي الإسماعيلي، إن عقوبة اتحاد الكرة بحق اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد ، يجب أن تلغى.

وأضاف نهاد حجاج، في تصريحات تليفزيونية، أن قرار مركز التسوية بالغاء ايقاف شيكابالا أو غرامة عبدالله السعيد واجب النفاذ، خاصة وأن لائحة اتحاد الكرة المصري لعام 2020 غير سارية، باعتبارها لم تنشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح قائلا: «قرار إيقاف 4 سنوات، كان إداريا ومركز التسوية والتحكيم، غير مختص بالنظر فيه».

وأكد: «لولا تعديل قانون الرياضة لاستمر الزمالك واتحاد الكرة، تحت إدارة لجنة مؤقتة حتى الصيف المقبل، وقرار مد الدعوة لانتخابات الجمعية العمومية تم اصداره من أجل الزمالك والجبلاية».

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