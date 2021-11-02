الشرقية للدخان يعلن انتهاء أزمة قيد لاعبيه الأجانب

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قال باسم عادل، مدير الكرة بنادي الشرقية للدخان، هناك خطأ إداري تسبب في عدم قيد اللاعبين المحترفين ونسعى لعلاجه بالفترة القادمة.

وأضاف باسم عادل، في تصريحات تليفزيونية: «هناك ثنائي محترف سيتم قيده خلال أيامق ليلة وحصلنا على موافقة الاتحاد الدولي.».

وواصل: «حصلنا على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على قيد ثنائي أجنبي غير مقيد في أي ناد آخر، وذلك لدعم الفريق بالفترة المقبلة».

وأردف: «نتوجه بالشكر للاتحاد المصري للكرة على دعمه لنا في هذه الأزمة، ونلتمس العذر للمدرب علاء نوح، لعدم امتلاكه للاعبين محترفين خلال المباريات الحالية».