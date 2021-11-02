أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
بوكير: رحيل عثمان سبب انهيار الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الشرقية للدخان يعلن انتهاء أزمة قيد لاعبيه الأجانب

Print
الشرقية للدخان يعلن انتهاء أزمة قيد لاعبيه الأجانب الشرقية للدخان يعلن انتهاء أزمة قيد لاعبيه الأجانب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال باسم عادل، مدير الكرة بنادي الشرقية للدخان، هناك خطأ إداري تسبب في عدم قيد اللاعبين المحترفين ونسعى لعلاجه بالفترة القادمة.

وأضاف باسم عادل، في تصريحات تليفزيونية: «هناك ثنائي محترف سيتم قيده خلال أيامق ليلة وحصلنا على موافقة الاتحاد الدولي.».

وواصل: «حصلنا على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على قيد ثنائي أجنبي غير مقيد في أي ناد آخر، وذلك لدعم الفريق بالفترة المقبلة».

وأردف: «نتوجه بالشكر للاتحاد المصري للكرة على دعمه لنا في هذه الأزمة، ونلتمس العذر للمدرب علاء نوح، لعدم امتلاكه للاعبين محترفين خلال المباريات الحالية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور)

الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور)

الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور)

الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور)