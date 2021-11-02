«ما حدث افترى».. طولان يهاجم يحيى الكومي بسبب طلعت يوسف

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هاجم حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، بسبب تصريحاته ضد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال حلمي طولان، في تصريحات تليفزيونية: «ما حدث مع طلعت يوسف، شئ غير إنساني، ما حدث مع مدرب بتاريخ طلعت يوسف بقيمته الفنية والأدبية أمر محزن للغاية، خاصة أنه لم يقود الفريق في أي مباراة رسمية لإصابته بفيروس كورونا».

وأضاف :«ما حدث (افترى)، ولا يليق بالإسماعيلي وتاريخ طلعت يوسف، خاصة أننا في بداية الموسم»، مضيفًا :«أنت تحاسب طلعت يوسف، على أي أساس، هل تم تدعبمه بصفقات سوبر؟ كان يجب أن تتعامل معه بجانب الانساني».

يُذكر أن يحيى الكومي، هاجم طلعت يوسف، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في بطولة الدوري، مؤكدًا أن مباراة البنك الأهلي هي الفرصة الاخيرة له مع الفريق.

ورد طلعت يوسف، على تصريحات رئيس الاسماعيلي قائلاً: «يحيى الكومي، أنهى علاقتي معه قبل أن تبدأ، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة وتجاوزه في حقي»، مؤكدًا: «أسلوب حوار رئيس الإسماعيلي الجديد، غير مقبول على الاطلاق».

وأضاف: «رئيس الإسماعيلي، مش عارف هو بيقول ايه ويتكلم عن مين؟!»، مضيفًا: «مستحيل استمر مع الفريق الفترة المقبلة، في الفترة المقبلة حتى لو فاز الفريق في مباراة البنك الأهلي المقبلة».