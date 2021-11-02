«اللي عاوز يمشي يمشي».. رسائل يحيى الكومي للاعبي الإسماعيلي

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وجه المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدراويش، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في مسابقة الدوري بخسارته أول مباراتين أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ووجه يحيى الكومي، رسالة هامة إلى لاعبي الإسماعيلي حيث قال في تصريحات تليفزيونية: «إذا لم تلعبوا بروح وتظهروا بمستوى مميز في المباريات وتبذلوا أقصى جهد لكم، لن تحصلوا على حقوقكم أو أي مكافآت، حققوا نتائج جيدة لكي تحصلوا على مكافآت، يجب أن يكون لديكم روح الفوز».

وأضاف :«إللي عاوز يمشي يمشي، هذه النتائج لا تليق بتاريخ النادي الإسماعيلي»، موضحًا :«للأسف اللاعبين (مش فارق معاهم)، لازم ياكلوا النجيلة من أجل تصحيح مسار الفريق، واذا لم يحدث ذلك سيكون هناك حساب عسير».

وتابع :«جئت لرئاسة الإسماعيلي من أجل تحقيق الانتصار والنجاح ولن أقبل بأي فشل»، مضيفًا :«قررت حضور الجماهير تدريبات الفريق في الفترة المقبلة، من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز في المباريات».