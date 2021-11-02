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شيكابالا: الفوز بالقمة لن يحسم الدوري.. وهدفنا حصد كل البطولات

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شيكابالا: الفوز بالقمة لن يحسم الدوري.. وهدفنا حصد كل البطولات شيكابالا: الفوز بالقمة لن يحسم الدوري.. وهدفنا حصد كل البطولات

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أكد محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على جاهزية لاعبي فريقه لمباراة القمة أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال «شيكابالا» في تصريحات تليفزيونية: «فريقنا كامل العدد في مباراة القمة، حتى لو أنا لم استطع المشاركة في المباراة، هناك أكثر من لاعب قادر على تعويض غيابي»، مضيفًا :«نسعى لتقديم مبراة جيدة، وأن يكون الفوز من حليفنا»

وأضاف: «من سيفوز في مباراة القمة، لن يحسم مسابقة الدوري، نحن في الأسبوع الثالث والموسم مازال طويلاً»، مشيرًا :«الموسم الماضي لم نفز على الأهلي، وفزنا بالدوري».

وأشار: «جميع لاعبي الزمالك هذا الموسم، هدفهم المشاركة في كل البطولات التي يشاركون فيها على رأسها بطولة دوري أبطال افريقيا».

المصرى اليوم

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