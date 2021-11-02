شيكابالا: الفوز بالقمة لن يحسم الدوري.. وهدفنا حصد كل البطولات

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أكد محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جاهزية لاعبي فريقه لمباراة القمة أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال «شيكابالا» في تصريحات تليفزيونية: «فريقنا كامل العدد في مباراة القمة، حتى لو أنا لم استطع المشاركة في المباراة، هناك أكثر من لاعب قادر على تعويض غيابي»، مضيفًا :«نسعى لتقديم مبراة جيدة، وأن يكون الفوز من حليفنا»

وأضاف: «من سيفوز في مباراة القمة، لن يحسم مسابقة الدوري، نحن في الأسبوع الثالث والموسم مازال طويلاً»، مشيرًا :«الموسم الماضي لم نفز على الأهلي، وفزنا بالدوري».

وأشار: «جميع لاعبي الزمالك هذا الموسم، هدفهم المشاركة في كل البطولات التي يشاركون فيها على رأسها بطولة دوري أبطال افريقيا».