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كيف نفرق بين دور البرد العادي وكورونا؟.. أستاذ يجيب

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كيف نفرق بين دور البرد العادي وكورونا؟.. أستاذ يجيب كيف نفرق بين دور البرد العادي وكورونا؟.. أستاذ يجيب

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قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك مجموعة من الفيروسات التنافسية لها أعراض متشابهة مع كورونا، وبعض الأدوية تؤدي إلى أعراض مشابهة للأنفلونزا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التفرقة بين البرد وكورونا، إلا من خلال إجراء بعض التحاليل، وأشعة مقطعية لمعرفة وجود التهابات.

وتابع «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن أزمة كورونا تستدعي عزل أي شخص لنفسه، حال الشعور بأعراض كورونا أو أعراض البرد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وفي حال فقدان حاسة الشم والتذوق، أو وجود حكة في العين، أو التأثير على أصابع اليدين.

ولفت، إلى أن كورونا يؤدي إلى بعض الأعراض الجديدة مثل وجدود تقرحات في اللسان، أو التأثير سلبًا على أصابع القدمين بشكل مميز، أو وجود احتقان في العنين، أو التهاب في الجلد، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض ليست ثابتة، ومتغيرة من فرد للآخر.

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