«العناني» يستعرض مميزات المقصد السياحي المصري على هامش بورصة لندن للسياحة

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قال د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية على هامش بورصة لندن للسياحة، أنه تم منح تخفيض بنسبة ٥٠% على المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظات قنا والأقصر وأسوان خلال شهور يونية ويوليه وأغسطس من كل عام.

كما تطرق الدكتور خالد العناني خلال العرض التقديمي للحديث عن المقصد السياحي المصري، حيث أشار إلى أنه يعد مقصداً آمناً ومتميزاً طوال العام يجذب مختلف الشرائح من السائحين ويرضي كافة أذواقهم، وذلك لما يتمتع به من جو دافئ طوال العام وشواطئ مشمسة ومناظر طبيعية خلابة وحياة بحرية رائعة تتميز بالمياه الصافية والشعاب المرجانية الملونة والأسماك النادرة، هذا بالإضافة إلى الحضارة المصرية العريقة وآثارها الفريدة، وامتلاكه لعدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية والمحال والمنشآت السياحية والمركبات السياحية واليخوت ومواقع ومتاحف أثرية وغيرها.

وأكد «العناني» على تميز المقصد السياحي المصري بالعديد من الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والتي من بينها السياحة الشاطئية والسياحة الرياضية والسياحة الثقافية حيث يوجد بمصر أكثر من 200 متحف وموقع أثري مفتوحين للزيارة، بالإضافة إلى السياحة البيئية مثل وجود العيون الصحية بسيوة ومشاهدة الطيور المهاجرة بالفيوم، وغيرها من الأنماط والمنتجات السياحية التي تجذب السائحين.