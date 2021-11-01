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عمر كمال معلقا على حادث الإسماعلية «لو كل واحد بطوبه عليه كنتو رجمتوه»

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عمر كمال معلقا على حادث الإسماعلية «لو كل واحد بطوبه عليه كنتو رجمتوه» عمر كمال معلقا على حادث الإسماعلية «لو كل واحد بطوبه عليه كنتو رجمتوه»

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علق مطرب المهرجانات عمر كمال، الإثنين، على واقعه شهدتها محافظة الإسماعيلية صباح اليوم، بعدما قطع أحد المواطنين رأس آخر وفصله عن جسده باستخدام ساطور، ثم طاف به الشارع، ما أثار حالة من الذعر بين المارة.

ونشر كمال صورة الواقعة عبر «فيسبوك» قائلا: «ده لو أنتو خايفين تقربو منو.. لو كل واحد بطوبه عليه من بعيد كنتو رجمتوووه».

كانت رصدت كاميرا «المصري اليوم» في بث مباشر جريمة بشعة، حيث قتل أحد المواطنين مواطن آخر وقطع رأسه باستخدام الساطور وحملها ومشى بها في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية، مثيرًا حالة من الذعر والرعب بين المواطنين، اليوم الإثنين.

ووصلت قوات الشرطة إلى مسرح الجريمة وأغلقت الطرق المؤدية له، وتنتشرالآن العناصر الأمنية في جميع أرجاء موقع الجريمة وتتابع الحدث لحظة بلحظة، كما تم منع المواطنين من ردم آثار دماء الضحية التي توجد في الشارع لحين وصول فريق النيابة العامة لمعاينة آثار الجريمة بدقة.

ومن جانبها، أصدرت النيابة العامة أول بيان حول التحقيقات التي تجريها في قتل «عاطل» لآخر بالساطور، عقب أن عقب ذبحه وقطع راسه وطاف بها الشارع في الإسماعيلية .

وقالت النيابة في: «أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بـ الإسماعيلية وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان وستعلن النيابة العامة ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا»

المصرى اليوم

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