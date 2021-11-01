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«العناني» يستعرض إجراءات دخول السائح إلى المقصد المصري

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«العناني» يستعرض إجراءات دخول السائح إلى المقصد المصري «العناني» يستعرض إجراءات دخول السائح إلى المقصد المصري

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استعرض د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الإجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى ، حيث تسمح مصر باستقبال السائحين المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو من لديهم تحليل PCR سلبي، لافتًا إلى ما تقوم به الدولة المصرية في حال الإصابة البسيطة لأحد السائحين بالفيروس، حيث يتحمل الفندق مدة إعاشة كاملة للسائح المصاب ومرافقيه حتى إتمام علاجه مجاناً بمعرفة وزارة الصحة، وتقديم خدمة تحليل pcr وAntigen بسعر مخفض.

كما أشار الوزير إلى أن هناك 74 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونياً، أو منحهم التأشيرة الاضطراريّة عند الوصول إلى المنافذ المصرية.

واستعرض الوزير أيضًا خلال العرض التقديمي الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها منح تخفيض على وقود الطائرات تصل إلى 15 سنت على الجالون حتي30 أبريل 2022، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022، وإرجاء تطبيق زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية إلى مايو 2022.

المصرى اليوم

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