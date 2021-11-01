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لجنة برلمانية تدعو «الصحة» لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان

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لجنة برلمانية تدعو «الصحة» لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان لجنة برلمانية تدعو «الصحة» لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان

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دعت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وزارة الصحة للإسراع في إنشاء وحدة لحقوق الإنسان، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح ، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها.

وانتقد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة ضعف الرقابة على المستشفيات الخاصة، وما تفرضة من تسعيرات مبالغ فيها، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الدعم الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم منه والمزمع مناقشته غدًا في لجنة الشؤون الصحية، بقوله: «أين حق المريض عندما يتعرض لخطأ طبي بيدوخ فعلياً».

كما انتقد «أبوالعلا» غياب دور وزارة الصحة في مواجهة الزيادة السكانية، قائلا: «نعلم أنه مشروع قومي، ويجب تضافر الجهود بين جميع الوزارات، لكن اين دور الصحة في هذا الأمر».

بدوره، قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة إن المشاهدات العامة تؤكد أن هناك مهاما جثيمة للوزارة خاصة في مواجهة «كوفيد -19»، مشيراً لمعاناة شريحة كبيرة من الأطباء من ضعف العائد المادي والذي يتسبب في هجرة الأطباء لاسيما حديثي التخرج.

وانتقد عبدالعزيز، عدم اتخاذ وزارة الصحة أي خطوة نحو إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد النائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة بمجهودات وزارة الصحة، لاسيما في مواجهة فيروس كورونا والتوسع في مراكز الحصول على اللقاح، إلا أن هناك مشكله كبيرة في عدم إنشاء وحده لحقوق الإنسان باعتبارها حلقة وصل بين المواطن والوزارة لتقديم شكواهم.

وتساءل «مطر» عن خطة الوزارة لزيادة أعداد الإطباء البشرين وهيئة التمريض وكذا عما إذا كان هناك برنامج تطوير أداء العاملين في القطاع الصحي.

المصرى اليوم

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